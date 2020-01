Opening Ceremony sluit toch alle winkels

Modemerk Opening Ceremony sluit alle winkels, zo maken oprichters Humberto Leon en Carol Lim bekend in drie lange berichten op Instagram. Gisteren werd bekend dat het merk is overgenomen door de New Guards Group, maar op dat moment was nog niet duidelijk wat met de winkels zou gebeuren.

“We hebben besloten ons te focussen op de groeiende Opening Ceremony collectie en merk met onze nieuwe partner New Guards Group en de ontwerpen van Opening Ceremony uit te breiden,” aldus het bericht. “We hebben constant de behoefte om dingen opnieuw uit te vinden, we zullen terugkeren naar het opzetten van winkels, maar met een andere mindset en perspectief om mensen te verrassen.”

Opening Ceremony heeft winkels in New York, Los Angeles en Tokyo.