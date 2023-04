Optiekketen Eye Wish voor het eerst fysiek naar België

Nederlandse optiekketen Eye Wish gaat de Belgische grens over. Eind april opent het bedrijf het eerste Belgische filiaal in Turnhout, zo meldt de keten in een persbericht.

Eye Wish valt sinds eind 2021 onder de internationale groep MPG Eyewear. De keten werd verkocht door GrandVision als voorwaarde voor de overname door Italiaanse optiekgroep EssilorLuxottica. In totaal gingen er 142 Nederlandse Eye Wish winkels toen over in andere handen. Bij de deal behoorde ook de verkoop van 35 Belgische GrandOptical winkels.

Eye Wish vestigt zich in Turnhout in het winkelcentrum Turnova. In het filiaal is keuze uit een assortiment van meer dan 200 merkbrillen. Eye Wish verkoopt onder andere monturen van Chanel, Gucci, RayBan, David Beckham, Jimmy Choo, Dior, Michael Kors, Ralph Lauren en Esprit.

Of en hoe snel Eye Wish verder in België uitrolt wordt in het persbericht niet genoemd. In Nederland heeft de keten 142 winkels en heeft onder andere de awards ‘Beste Winkelketen van Nederland’ in de categorie optiek en ‘Retailer of the Year Netherlands’ gewonnen in het verleden.

“Met de premium eyewear en de jarenlange expertise van de retailketen Eye Wish Opticiens, zorgen we ervoor dat onze klanten zich zelfverzekerd voelen als ze onze winkel buitenstappen. Turnhout krijgt de primeur met de eerste vestiging onder de vlag van Eye Wish Opticiens,” aldus Katrien Willems, Retail Manager voor Eye Wish Opticiens in België, in het persbericht.