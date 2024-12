Oud V&D-pand in Haarlem krijgt een nieuwe invulling

Het oude V&D-pand aan de Haarlemse Grote Houtstraat krijgt een nieuwe invulling. Het monumentale pand wordt gerestaureerd en verbouwd om er winkels, appartementen, kantoren, een fietsenstalling en restaurant te kunnen huisvesten, zo deelt de gemeente Haarlem.

Het gebouw heeft in totaal acht verdiepingen. Daarom zal de verbouwing in twee stappen gebeuren. Als eerst wordt het onderste gedeelte aangepakt: De kelder wordt getransformeerd in een autoparkeergarage, bergingen en fietsenstallingen. Op de begane grond en de eerste verdieping worden omgetoverd tot winkels, waar onder andere Hema zich zal vestigen.

De tweede tot en met de achtste verdiepingen worden op een later moment verbouwd. Hier zullen kantoren en 24 appartementen worden gerealiseerd. De bovenste verdieping wordt omgetoverd tot een restaurant.

“Het pand is een rijksmonument en heeft een nieuwe functie nodig sinds warenhuis V&D in 2019 stopte”, schrijft de gemeente Haarlem. “De verbouwing zorgt ervoor dat het gebouw klaar voor de toekomst is. De openbare fietsenstalling past bij de ambities om fietsen en duurzaam vervoer te stimuleren. De verbouwing sluit aan bij de plannen van Haarlem om een bereikbare, aantrekkelijke stad te blijven. Met winkels, woningen en voorzieningen, zoals een fietsenstalling en restaurant, wordt het gebouw weer een belangrijke plek voor inwoners en bezoekers in Haarlem.”