V&D-panden omgebouwd tot duizenden appartementen

Sinds het faillissement van warenhuis V&D bleef de toekomst voor de grote panden lang onzeker. Acht jaar na de V&D-sluiting hebben bijna alle panden een nieuwe invulling gekregen. Zo zijn er ruim 3.000 appartementen gepland en gebouwd in de oude V&D-winkelpanden, weet RTL Z.

De laatste ontwikkelingen vinden plaats in het V&D-pand in Maastricht. Zo wordt het pand voorzien van twee extra verdiepingen, waardoor er ruimte komt voor vijftig appartementen. In de onderste verdiepingen zullen Zara en Starbucks zich vestigen.

Het oude V&D-pand in Maastricht is niet het enige gebouw dat (deels) voorzien wordt van appartementen. Dit gebeurde ook in Hoorn, waar op de bovenverdiepingen dertig appartementen zijn gerealiseerd. In Alkmaar komen bovendien zo’n honderd appartementen en het Groningse pand wordt voorzien van een binnenplaats om extra licht door te laten voor woningen. In Sittard, Assen, Den Helder en Haarlem maakten de bovenste verdiepingen al plaats voor appartementen. In Haarlem Schalkwijk, Roermond, Zwolle en Zeist worden de V&D-panden gesloopt om plaats te maken voor woontorens. In totaal zullen er 3.196 appartementen worden gerealiseerd op en in de V&D-locaties, schrijft RTLZ.

Niet alle V&D-panden worden omgetoverd door gedeeltelijke appartementencomplexen. Zo worden de filialen in Amsterdam Noord, Hilversum, Tilburg en Oosterhout nog steeds volledig ingevuld door winkelconcerns. Dit gebeurt vaak wel in meerdere units, want de vraag naar grotere winkeloppervlaktes is flink afgenomen.

Het V&D-pand in Den Bosch is de enige vestiging die geen permanente nieuwe huurder weet te vinden. Volgens de eigenaar is er wel belangstelling, maar hebben geïnteresseerden niet de nodige financiële middelen om een huurcontract te tekenen.