Oude V&D-pand in Den Bosch krijgt tijdelijk nieuwe invulling dankzij Fashion Deal

Binnenkort is er eindelijk weer beweging te zien in het oude V&D-pand aan de Schapenmarkt in Den Bosch. Mode-outlet Fashion Deal opent er rond Pasen zijn deuren voor in ieder geval vier maanden, schrijft het Brabants Dagblad.

Fashion Deal heeft momenteel twee winkels in de Amsterdamse Kalverstraat en strijkt neer in Den Bosch ‘omdat het een mooie stad is’, aldus een woordvoerder van Fashion Deal aan het BD. De mode-outlet zoekt momenteel personeel voor de nieuwe winkel in Den Bosch, waarvoor de opening rond Pasen gepland staat.

“We beginnen op de begane grond en hopen daarna zo snel mogelijk ook op de eerste verdieping klanten te kunnen ontvangen”, aldus de woordvoerder aan het BD. Fashion Deal vult in ieder geval vier maanden, waarna de pandeigenaar verder kijkt.