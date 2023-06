Overzicht: Deze winkels zijn betrokken bij het faillissement van modeketens Score en Chasin’

De Nederlandse Score Group is afgelopen vrijdag failliet verklaard samen met diverse dochterbedrijven. De modeketens Score en Chasin’ vallen ook onder het faillissement. De groep heeft ruim vijftig winkels in Nederland en één vestiging in België, zo bleek toen al.

Waar deze winkels zich precies bevinden, ziet u op de kaart hieronder.

De twee ketens zijn opgericht door ondernemer Jan Peters. Hij richtte in 1981 een modewinkel op in Apeldoorn onder de naam Score. Het concept is een multimerkenboetiek, een strategie die Score nog steeds hanteert. De keten verkoopt merken zoals G-Star Raw, Diesel, Replay, PME Legend, Superdry, Anerkjendt, Religion en Silent Theory.

In 1992 besloot Peters een eigen jeansmerk voor mannen op te richten. Het merk kreeg de naam Chasin’. In 2003 opende Chasin’ de eerste monobrandwinkel.

FashionUnited heeft contact gezocht met de Score Group. Houd de website in de gaten voor verdere updates rondom het faillissement van Chasin' en Score.