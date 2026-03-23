Oysho versnelt uitbreiding in Nederland met tweede opening in Amsterdam

Zes maanden na de opening van de eerste winkel in een van de belangrijkste winkelstraten van Amsterdam, versnelt Oysho de uitbreiding in de stad. De sportmodeketen voor vrouwen van Inditex opent een tweede verkooppunt op een van de meest exclusieve locaties.

De nieuwe vestiging op Van Baerlestraat 30 bevindt zich in een hoogwaardige winkelomgeving, in het Museumkwartier. De winkel ligt op een steenworp afstand van andere merken van de groep, zoals Massimo Dutti en Zara Home, en in de directe nabijheid van luxeboetieks als Chanel, Dior, Hermès en Prada.

Het bedrijf heeft een winkelruimte van 250 vierkante meter op de begane grond en nog eens 275 vierkante meter in de kelder geselecteerd. De ruimte was voorheen in gebruik door het Nederlandse merk Vanilia, dat in februari 2025 failliet ging.

De opening, gepland voor donderdag 26 maart, gaat dit weekend gepaard met een reeks activaties van het Oysho Community-initiatief. Dit omvat een spinningles met studio Rocycle in The Loft, gevestigd in de A'DAM Toren, met een spectaculair uitzicht over de stad. Ook is er een trainingssessie met Melanie van Rijn, Oysho-atlete en wereldkampioen Hyrox uit Stockholm. Daarnaast is er een hardloopsessie met een groep van 50 deelnemers. De start is bij de winkel, die op een steenworp afstand van het Vondelpark ligt, een van de belangrijkste groene longen van de Nederlandse hoofdstad.

Oysho verstevigt zijn positie als een van de groeimotoren binnen Inditex. Hoewel het de keten met de laagste omzet van de groep blijft, bevestigt de recente ontwikkeling het strategische potentieel.

Het merk sloot het boekjaar 2025 af met een netwerk van 383 winkels, dertien minder dan het voorgaande jaar. De omzet steeg met 15,52 procent tot 960 miljoen euro.

Deze prestatie verbetert niet alleen het groeitempo van het eerste halfjaar aanzienlijk. Het positioneert Oysho ook als het merk met de grootste omzetgroei binnen de groep, vóór Stradivarius en Bershka. Dit versterkt de rol van Oysho binnen het portfolio van Inditex, in een context van groeiende vraag naar sport- en welzijnsproducten.