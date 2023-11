Pakkethausse van 63,7 procent verwacht rondom Black Friday

Met koopjesfeestdagen Black Friday en Cyber Monday in aantocht zetten de pakketbezorgingsdiensten zich schrap. Deze tijd van het jaar zorgt traditioneel voor een piek in het aantal pakketten en 2023 zal niet anders zijn, zo blijkt uit de voorspelling van verzendplatform Sendcloud.

Deze piekweken zal waarschijnlijk 63,7 procent meer pakketvolume dan normaal worden verwerkt. Sendcloud baseert deze voorspelling op basis van data van voorgaande jaren. Piekmoment is naar verwachting niet Black Friday maar Cyber Monday. Cyber Monday focust zich specifiek op kortingen bij webshops, niet in de fysieke winkels. Op deze dag verwacht Sendcloud dat er 47 pakketten per seconde worden verstuurd.

“Als gevolg van inflatie was het afgelopen jaar nog maar de vraag wat Black Friday en Cyber Monday gingen doen. In de praktijk bleken de koopjesdagen een blijvertje en noteerden we dezelfde week 5 procent groei ten opzichte van een jaar eerder. Ook dit jaar verwachten we daarom dat het traditioneel druk wordt”, aldus Rob van den Heuvel, CEO en mede-oprichter van Sendcloud. Van Den Heuvel raadt retailers dan ook aan om hun pakketten te verspreiden over meerdere vervoerders zodat flexibel ingespeeld kan worden op eventuele vertragingen.