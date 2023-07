Patagonia lanceert nieuw reparatieportaal

Patagonia stelt haar reparatieservice 24 uur beschikbaar met een online reparatieportaal, zo meldt het merk in een persbericht. Consumenten kunnen vanaf nu 24 uur per dag een reparatieverzoek indienen en de status van de reparatie volgen.

Naast het beschikbaar stellen van het online reparatieportaal breidt Patagonia ook zijn Europese netwerk van kledingmakers uit en brengt het meer reparatiegereedschap en -diensten naar winkels. Dat doet het bedrijf in het kader van de doelstelling om het aantal reparaties te verviervoudigen tot 100.000 per jaar in de komende vijf jaar, zo staat in het persbericht.

In juni deelde United Repair Centre (URC), een initiatief van creatief textielplatform Makers Unite en Patagonia, dat het URC van de Hallen in Amsterdam verhuist naar een voormalig schoolgebouw op de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West. Bovendien maakte het de eerste stappen naar het buitenland. De nieuwe plek biedt ruimte voor een groei van 20.000 kledingreparaties per jaar, naar 200.000 kledingreparaties.