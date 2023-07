Pearle introduceert nieuw winkelconcept in de Benelux

Optiekketen Pearle debuteert zijn nieuwe winkelconcept. De winkel in Den Bosch is de eerste in de Benelux die het vernieuwde concept heeft. In het najaar zullen nog 10 winkels in Nederland en België worden omgebouwd naar het nieuwe format.

De winkel heeft een warme uitstraling gekregen door het gebruik van donker hout, diverse kleur elementen en natuurlijke materialen. Pearle benadrukt dat er Italiaans design is geïmplementeerd, verwijzend naar het moederbedrijf EssilorLuxottica, in combinatie met ‘vertrouwde Pearle winkelelementen’.

"Het nieuwe winkelformat laat duidelijk zien dat we onderdeel zijn geworden van een echt merkenbedrijf en dat we in de winkel de merkmonturen van ons moederbedrijf alle ruimte geven en goed tot hun recht laten komen. Daarnaast kan de Pearle klant blijven rekenen op de bekende vertrouwde kwaliteit oogzorg en scherpe prijzen. Voor elk budget is bij Pearle een passende zichtoplossing te vinden,” aldus Jan-Derek Groenendaal, Managing Director van GrandVision Benelux, in het persbericht.

EssilorLuxottica nam in 2021 Grandvision over. Onder Grandvision vallen onder andere de ketens Pearle en Charlie Temple. De overname ging echter niet van een leien dakje. De overname werd al in 2019 aangekondigd, maar EssilorLuxottica wilde al snel van de deal afzien omdat GrandVision de voorwaarden van de overname had geschonden. Uiteindelijk, na twee jaar gesteggel, ging de miljardenovername toch door. De deal werd goedgekeurd door de Europese Commissie, maar daarvoor moesten wel 351 winkels van de hand worden gedaan omdat EssilorLuxottica anders te groot werd. Onder andere winkels en de merknaam van Eyewish werden verkocht.

De vernieuwde Pearle in Den Bosch. Credits: Pearle

