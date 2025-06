Peek & Cloppenburg sluit winkel in Almere wegens tegenvallende omzet

De Peek & Cloppenburg-winkel in het centrum van Almere gaat binnenkort definitief dicht. De winkel heeft niet kunnen voldoen aan de verwachtingen wat betreft de omzet, zo laat een woordvoerder van het modebedrijf weten aan lokale nieuwsmedia, waaronder Omroep Flevoland. De winkel opende in 2022 zijn deuren.

Wat de volgende stap wordt voor het pand aan Citadel 16 is nog niet bekend. De toekomst van het huidige personeel is ook nog onduidelijk. Naar verluidt is er intern bevestigd dat een overstap naar andere filialen van Peek & Cloppenburg niet mogelijk zal zijn.

Met het vertrek van Peek & Cloppenburg is dit de derde grote retailformule die het winkelpand aan de Citadel achter zich laat. Eerder moesten ook Hudson’s Bay en V&D hun deuren sluiten. Hudson’s Bay trok zich in 2019 terug uit Nederland, terwijl V&D in 2016 failliet ging.

Peek & Cloppenburg heeft, inclusief het filiaal in Almere, vijf winkels in Nederland. Andere filialen van het modebedrijf zijn in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leidschendam. Hoeveel medewerkers Peek & Cloppenburg in Nederland heeft is niet bekend.