Personeelstekort speelt Bristol parten, winkels noodgedwongen dicht

Belgische mode- en schoenenketen Bristol lijdt aan personeelstekort en kan winkels daardoor niet openhouden. Diverse filialen hebben aangepaste openingstijden of zijn soms helemaal gesloten, meldt RTL Nieuws. En dat komt de Belgische keten niet ten goede, nadat het een verlies van 514.000 euro rapporteerde over boekjaar 2022. Het is vooral Nederland die Bristol parten speelt, meldde CEO Elise Vanaudenhove destijds.

Het personeelstekort lijkt Bristol in moeilijkheden te brengen. Zo is de winkel in het Nederlandse Woerden al zo’n vier weken dicht en was de vestiging in Utrecht ook een periode gesloten. De Bristol-winkel in Den Haag is naast de gebruikelijke maandag ook op dinsdag gesloten en zal in januari uit het Haagse straatbeeld verdwijnen, meldt Vanaudenhove aan RTL Nieuws. Sommige winkels hebben aangepaste openingstijden en gaan in plaats van 9:00 uur pas om 13:00 uur open.

De gedwongen maatregelen zijn een gevolg van het personeelstekort, maar drukken ook op de omzet, zegt de CEO tegen RTL Nieuws. Daarbij benadrukt Vanaudenhove wel dat de problemen in Utrecht en Woerden tijdelijk zijn. “We zijn naarstig op zoek naar filiaalmanagers, maar er één vinden valt in deze krappe arbeidsmarkt niet mee.”

Daarnaast meldt de CEO dat Bristol zich momenteel in een transitie bevindt. “We vragen meer klantgerichtheid en verkoopskills van de werknemers, niet iedereen kan en wil dat.” Het bedrijf doet hard zijn best om zijn imago in Nederland op te poetsen. “Een budgetketen voor de hele familie.”