Pop-up-bruidsboetiek Claes Iversen opent in Amsterdam

Tussen 30 augustus en 18 september is aan het Rokin in Amsterdam een tijdelijke bruidsboetiek van Claes Iversen te vinden, zo blijkt uit een persbericht van het merk. De Nederlandse ontwerper lanceerde zijn bruidscollectie in mei vorig jaar. De collectie is vanaf 30 augustus voor het eerst in een winkel te vinden.

In de pop-up-winkel is de hele bruidscollectie van Iversen te bekijken. De semi-couturecollectie, bestaande uit jurken, tops, rokken, broeken en accessoires, werd onlangs nog aangevuld met enkele nieuwe stukken om verder mee te combineren. Toekomstige bruiden kunnen ook een afspraak inplannen om in de boetiek kleding te komen passen.

De eerste bruiden die dat doen worden door Iversen zelf geholpen, zo is in het persbericht te lezen.