Pop-up-concept Re.love in Batavia Stad wordt uitgebreid in samenwerking met The Next Closet

Batavia Stad Fashion Outlet gaat een samenwerking aan met The Next Closet, een online platform voor tweedehands designerkleding. Aankomend jaar opent in het outletcentrum in Lelystad elk laatste weekend van de maand een pop-up van The Next Closet, waar ‘geselecteerde items van luxe merken en bekende verkopers’ te vinden zullen zijn. De eerste pop-up loopt van 31 maart tot en met 2 april. Dan is in de boetiek kleding te vinden uit de kast van presentator, schrijver en komiek Lisa Loeb.

Het concept is een voortzetting van het tijdelijke concept Re.love , dat in oktober 2021 werd gelanceerd ter ere van de twintigste verjaardag van winkelcentrum Batavia Stad. Toen werden voor een periode van ongeveer drie maanden in een eigen winkel van Batavia Stad tweedehands kledingstukken en duurzamere lijnen verkocht van merken die al in Batavia Stad aanwezig waren, waaronder A Fish Named Fred, King Louie en Jack & Jones.

“We willen laten zien dat kleding met een tweede leven een mooie aanvulling kan zijn op nieuwe collecties,” zegt Olivier van Veen, marketingdirecteur bij Batavia Stad, over de uitbreiding van het project. “Met de structurele samenwerking met The Next Closet zorgen we voor mooie pre-loved premium fashion, passend bij de uitstraling van het Center.”

Op The Next Closet kunnen klanten tweedehands designerkleding kopen van particuliere verkopers, onder wie bekende Nederlanders. Zij hebben op het platform een eigen virtuele kledingkast waaruit klanten kunnen shoppen.