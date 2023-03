Primark start ook internationaal met click and collect

Primark gaat hun click and collect service uitbreiden naar Duitsland, Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten, zo meldt Textilwirtschaft.

Primark deed lange tijd helemaal niet aan e-commerce, maar afgelopen oktober kondigde het bedrijf aan dat ze een click and collect dienst zouden gaan testen in 25 winkels in het Verenigd Koninkrijk. Toen de dienst in november gelanceerd werd, was de toestroom zo groot dat de website crashte.

De test was wel alleen toepasbaar op een beperkt aanbod, dat voornamelijk bestond uit kinderkleding.

Het is nog niet bekend of de dienst op langere termijn ook in Nederland of België beschikbaar zal worden.