Primark verlaagt prijzen van kindermode in het Verenigd Koninkrijk

Primark verlaagt de prijzen van een aantal essentiële kindermode-items in de aankomende herfst-wintercollectie. De modeketen wil haar klanten een hart onder de riem steken in een tijd waarin de inflatie op de portemonnee van de consument drukt, zo meldt Primark in een persbericht.

Uit een onderzoek van Primark, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, bleek namelijk dat tweederde van de Britten zich zorgen maakt over het effect van de stijgende prijzen op hun koopkracht, zo is te lezen. Dus besloot Primark lagere prijzen te hanteren voor geselecteerde items van de herfst-wintercollectie die vanaf eind juli in de winkels ligt. Onder die items vallen bijvoorbeeld T-shirts met lange mouwen, leggings, sweatshirts, hoodies en pyjama’s.

De nieuwe prijzen voor kinderkleding zijn vanaf 31 juli beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk. Of de lagere prijzen uiteindelijk ook in andere landen worden gehanteerd, wordt niet in het persbericht bekendgemaakt.