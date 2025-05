Rag & Bone kiest Düsseldorf voor eerste Duitse winkel

Begin april maakte het Amerikaanse merk Rag & Bone bekend dat het zijn eerste winkel op het Europese vasteland opent in Amsterdam. Nu volgt snel de tweede winkel in Europa: de eerste Duitse flagshipstore in Düsseldorf. Dit deelt Rag & Bone mee via LinkedIn.

De nieuwe winkel komt aan de Grabenstraße 10, vlakbij de populaire winkelstraat Königsallee. Volgens het bericht is de opening in Düsseldorf een belangrijke stap. De stad heeft een levendige cultuur en een energieke modewereld, waardoor het de ideale plek is om de Duitse markt te betreden.

Het was al bekend dat Rag & Bone, eigendom van het Amerikaanse modebedrijf Guess en brandmanagementbedrijf WHP Global, wilde uitbreiden naar Duitsland. Sinds de opening in Amsterdam werd verwacht dat Düsseldorf de eerste Duitse flagshipstore zou krijgen, met een geplande opening in de zomer.

Eigenlijk stond de opening in Duitsland al voor vorig jaar gepland, zo liet het merk tijdens de Pitti Uomo-beurs in juni aan FashionUnited weten. Toen werd ook vermeld dat er dit jaar nog drie extra winkels in Duitsland zouden volgen.

Nieuwe winkels in de Verenigde Staten

Naast de winkels in Amsterdam, Düsseldorf en twee vestigingen in Londen, kondigde Rag & Bone ook de opening aan van twee nieuwe outlets in de Verenigde Staten, in Camarillo en Seattle.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Rag & Bone voor meer informatie.