Rag & Bone opent eerste monobrandstore in Nederland

New Yorks modemerk Rag & Bone strijkt neer in Nederland. Het is niet alleen de eerste Nederlandse monobrandstore, maar ook de eerste vestiging van het merk op het Europese vasteland.

De winkel opent in maart 2025 in Amsterdam, zo is te lezen in diverse vacatureplaatsingen. Het merk heeft op dit moment 37 monobrandstores, waarvan de meeste zich in de Verenigde Staten bevinden. Twee van de eigen winkels zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk en een in Japan. Rag & Bone is verkrijgbaar in meer dan 53 landen, bij meer dan 600 boetieks en warenhuizen wereldwijd. In de herfst van 2025 opent er ook een Rag & Bone winkel in Duitsland, zo laat een woordvoerder weten een FashionUnited.

Rag & Bone werd in 2002 opgericht in New York. Het merk omschrijft de eigen stijl als de combinatie van ‘authentiek erfgoed met moderne details en een grote deskundigheid in denim’. Deze combinatie leidt naar eigen zeggen tot ‘van nature draagbare kleding voor zowel mannen als vrouwen’.

Rag & Bone kwam begin 2024 in andere handen. Guess, Inc. en WHP Global kregen gezamenlijk het intellectuele eigendom van het merk in handen. De overname kostte zo’n 52,6 miljoen euro. Ten tijde van de overname werd al gesteld dat de deal het merk in staat stelt de internationale expansie te maximaliseren door gebruik te maken van de platforms van Guess, Inc. en WHP Global. De uitbreiding naar nieuwe markten stond op dat moment al op de planning.