Reactie modebranche op inperking Europese antiwegkijkwet

Na het besluit van de Commissie voor Juridische Zaken (JURI) in het Europees Parlement om het zogenaamde Omnibusvoorstel goed te keuren, reageert Miriam Geelhoed als woordvoerder voor Modint:

“De CSDDD is bedoeld om misstanden in internationale ketens te voorkomen – een doel waar Modint volledig achter staat. Veel van onze leden werken al jaren vrijwillig volgens de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en tonen aan dat transitie mogelijk is.

De voorgestelde afzwakking van de wet is, roept vragen op over het effect op het speelveld. Want waar het voor de één resulteert in een lastenverlichting, kan het voor een ander resulteren in verleggen van verantwoordelijkheden naar een ketenpartner. Wij zullen dus ook de uitwerking en de praktijk scherp monitoren. De onzekerheid die ontstaat door uiteenlopende en veranderende wetgevingen zorgt voor stagnatie in de ontwikkeling van duurzaam beleid en ketentransparantie.

In aanloop naar een sectorale overeenkomst op het gebied van internationaal verantwoord ondernemen werken INretail en Modint samen met de Sociaal-Economische Raad, FNV Mondiaal, CNV Internationaal en andere partners aan sectorale risicomodules, waaronder één over dwangarbeid. Deze modules helpen bedrijven om vandaag al te doen wat morgen verplicht wordt. Ze zijn praktisch, sluiten aan bij de dagelijkse praktijk en worden uitgevoerd in een multistakeholdersetting.

Dus: Wij kiezen koers. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moet, om onze waarden te beschermen.”

De plenaire stemming van het Europees Parlement over het Omnibus I-voorstel staat gepland voor later deze maand. Bij goedkeuring door het Parlement starten vervolgens de triloogonderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie, waarbij ook de lidstaten betrokken zijn bij de besluitvorming over de definitieve tekst.