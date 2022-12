Retailagenda: ‘Consument shopt over vijf jaar meer lokaal en online, stem winkelaanbod af’

In de komende vijf jaar worden lokaal en online winkelen steeds populairder. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 4.500 consumenten, uitgevoerd door Q&A Insights & Consultancy in opdracht van de Retailagenda. Winkelgebieden moeten worden aangepast op basis van dat veranderende consumentengedrag, zo is de conclusie uit het onderzoeksrapport.

Consumenten verwachten in 2027 minder vaak in grote steden te winkelen. Ook denken ze minder geneigd te zijn er een halve of hele dag op uit te gaan om te gaan shoppen, zo blijkt uit het rapport. Klanten denken hun aankopen in toenemende mate in hun eigen woonplaats te gaan doen, of dat nu bij lokale zelfstandige ondernemers is of bij ketens. Mode-aankopen doen consumenten nog wel relatief graag in grote steden, net als de aanschaf van sportartikelen.

Tegelijkertijd zet de verschuiving van fysiek naar online ook door. Over vijf jaar verloopt gemiddeld 35 procent van alle aankopen via het internet, tegenover 31 procent nu, is de verwachting. Kleding en schoenen kopen consumenten nu al voor 36 procent online, een percentage dat volgens de respondenten zal oplopen naar rond de veertig procent. ‘Branches die fysiek minder relevant worden, zullen om die reden minder dominant zijn in het straatbeeld,’ zo staat in het rapport. Daarbij wordt mode als voorbeeld genoemd.

Online shoppen neemt toe, digitalisering blijft uitdaging voor ondernemers

Volgens de Retailagenda is het belangrijk het retailaanbod in winkelgebieden goed af te stemmen op deze verschuivingen. Daarbij speelt ook de vraag welke rol digitalisering in dat winkelgebied krijgt.

Digitalisering is voor veel mkb-ondernemers nog een flinke uitdaging. Van de 124 ondervraagde ondernemers zegt 27 procent de bedrijfsvoering al te hebben ingericht op digitalisering. 41 procent zegt dat wel te willen, maar meent te weinig financiële middelen of capaciteit te hebben om ook echt stappen te zetten op dat vlak.

Daar ligt een kans voor andere partijen om ondernemers te ondersteunen, zo staat in het rapport. Zo kunnen gemeenten helpen fysieke retailers digitaal vindbaar te maken met websites of apps.