Retailer Okay Fashion & Jeans lanceert plus-size concept More

Okay Fashion & Jeans breidt uit, zo bevestigt het bedrijf aan FashionUnited. De retailer lanceert volgend jaar een plus-size concept genaamd More. De winkels zullen zich richten op de ‘trendy, curvy vrouw met gevoel voor stijl’, aldus het bedrijf.

Okay Fashion & Jeans start met drie pilotwinkels van More. Deze worden in maart en april volgend jaar geopend in Meppel, Hardenberg en Winterswijk. Wanneer de winkels goed worden ontvangen dan wordt het concept verder uitgerold. De tagline van het nieuwe concept is ‘More. a size more to love’.

In de winkel zullen merken zoals Only Carmakoma, Vero Moda Curve en Pieces Curve te vinden zijn. De maten zullen tussen de 42 en 56 liggen. “Alle vrouwen moeten de kans krijgen om prachtige kleding te dragen waarin zij zich mooi voelen. Dus of je nu op zoek bent naar nieuwe basis items of een totaal nieuwe look: bij More ben je aan het juiste adres,” aldus het bericht van Okay Fashion & Jeans.

More zal onderdeel zijn van Okay Fashion & Jeans. De keten uit het noorden van Nederland heeft inmiddels al 38 winkels en volgend jaar zullen er nog vier winkels worden toegevoegd. De winkels zijn voornamelijk te vinden in de dorpen in noord en oost Nederland. Eigenaar Edward van Dijk is daarnaast ook de eigenaar van 31 Cecil en Street One franchise-winkels.