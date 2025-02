Sandwich sluit webshop en winkels in februari

Modeketen Sandwich heeft haar webshop gesloten en zal deze maand ook haar winkels sluiten. Dat meldt Sandwich in een kort bericht op haar website. De reden achter de sluiting van de webshop en de winkels is nog niet bevestigd.

Consumenten kunnen geen online bestelling meer plaatsen, maar kunnen nog wel terecht in de winkels in Amersfoort, Breda en Rijswijk. Alle drie de winkels blijven nog open tot februari, zo is te lezen. De Bredase winkel aan de Karrestraat is in ieder geval geopend tot en met 22 februari.

Sandwich werd in juni 2023 opnieuw gered uit een faillissement. Team SW B.V. nam destijds de voorraden, inventaris en immateriële activa van Sandwich Fashion Company B.V. over. Team SW B.V. werd een aantal maanden voor de overname opgericht. De bestuurder en aandeelhouder van het bedrijf betreft C.P. Cohen de Lara, een voormalig bestuurder van Sandwich Fashion Company. Na het faillissement is Team SW B.V. een licentieovereenkomst aangegaan voor het gebruik van het merk Sandwich.