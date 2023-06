Doorstart voor Sandwich, website van modemerk weer online

Modemerk Sandwich krijgt toch een nieuw hoofdstuk, zo blijkt uit het tweede faillissementsverslag van Sandwich Fashion Company B.V.. De voorraden, inventaris en immateriële activa zijn verkocht aan Team SW B.V. voor een kleine miljoen euro. De website van het modemerk staat inmiddels ook weer live.

Team SW B.V. is een bedrijf dat op 17 maart 2023 is opgericht. Bestuurder en aandeelhouder is D.P. Cohen de Lara, een voormalig bestuurder van Sandwich Fashion Company. Na het faillissement van Sandwich Fashion Company B.V. heeft Team SW B.V. een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van het merk Sandwich.

Dat de doorstarter Team SW B.V. is, is enigszins opmerkelijk aangezien het bedrijf in april nog betrokken was bij een procedure bij de rechtbank. De curator wilde namelijk de onderhandse verkoop van voorraden aan Team SW voor een bedrag van 160.000 euro voorkomen. De curator gaf aan dat de voorraden een hogere waarde hadden. De rechter stelde uiteindelijk de curator in het gelijk eind april. Een kort geding zou in mei nog volgen, maar doordat een doorstart werd gerealiseerd werd het kort geding ingetrokken.

Sandwich gered: Toch een doorstart

Modemerk Sandwich heeft de afgelopen jaren diverse faillissementen meegemaakt. In november 2019 vraagt het moederbedrijf Veldhoven International B.V. faillissement aan en wordt deze ook uitgesproken. Twee weken later wordt bekend dat Sandwich een doorstart maakt in Nederland en Duitsland. Echter vraagt het nieuwe doorgestarte bedrijf (onder de naam Sandwich Fashion Group) in april 2020 ook faillissement aan. Toch wordt het modemerk weer gered en gaat het verder onder het nieuw opgezette bedrijf Sandwich Fashion Company. Op dat moment gaat het bedrijf verder met een kleinere collectie en vermindert het levermomenten.

Op de website van het merk is te zien dat de winkels in Antwerpen en Leiden open zijn en winkels in Breda en Eindhoven binnenkort zullen openen.