Schuurman schoenen verhuist wederom naar voormalig Miss Etam-pand

Schoenenretailer Schuurman Schoenen sluit de deuren van de winkel aan Hoofdstraat 90 in Veenendaal en opent binnenkort aan de overzijde van de straat. De nieuwe locatie bevindt zich op huisnummers 61-63, in het pand waar voorheen modeketen Miss Etam gevestigd was. De reden voor de verhuizing is dat de schoenenketen meer ruimte wil voor het brede assortiment. Dat meldt nieuwsplatform Indebuurt.

Het is niet de eerste keer dat Schuurman Schoenen zich in een voormalig Miss Etam-pand vestigt. In 2021 opende de schoenenketen een winkel in een oud-pand van de kledingretailer op het Raadhuisplein 41A in Barneveld. De schoenenretailer beschikt inmiddels over meer dan veertig filialen verspreid door Nederland.

Het Nederlandse retaillandschap blijft dynamisch. Miss Etam, dat in 2020 failliet werd verklaard, werkt ondertussen onder nieuwe eigenaren aan een terugkeer in de Nederlandse winkelstraten. Dat liet het merk afgelopen maand weten aan FashionUnited.