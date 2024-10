Selected Femme/Homme debuteert in Nederlandse winkelstraat

Selected Femme/Homme opent vandaag officieel de deuren van de eerste Nederlandse winkel. Het merk kiest daarvoor The Mall of the Netherlands in Leidschendam als locatie, zo wordt via sociale media kenbaar gemaakt.

Dat de Nederlandse Selected Femme/Homme er zou komen, werd in augustus al bekendgemaakt. De openingsdatum was nog een verrassing, maar daar is vandaag verandering in gekomen.

Selected Femme/Homme staat bekend om haar tijdloze kledingstukken. Het merk is onderdeel van het Deense Bestseller-portfolio. De Bestseller Groep is het moederbedrijf van Vero Moda, Noisy May, Y.A.S., Vila, Object, Only, Jacqueline de Yong, Junarose, Pieces, Mamalicious, Jack & Jones, Only & Sons, LMTD en Name It.