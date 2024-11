Shein in gesprek met eigenaar Nederlandse ‘brand outlets’

Chinese webgigant Shein heeft constructieve gesprekken met de eigenaar van de Nederlandse winkels die enige tijd voor Shein outlets werden aangezien. Dit vertelt Jakub Hera Adamowicz, hoofd van Brussels media en communicatie van Shein tijdens een evenement.

De juridische afdeling van de Chinese webgigant heeft contact met de partij achter de winkels. Wie deze partij precies is, werd niet bevestigd. Achter een deel van de winkels lijkt in ieder geval het Nederlandse I-fashion te zitten.

“De eigenaar is zich bewust van het schenden van bepaalde merkrechten van Shein”, zo legt Adamowicz uit. Hoewel op de gevel van de winkels vaak een plakaat met ‘brand outlet’ hing, was langere tijd het logo van Shein groot in de etalage geplakt en waren er ook grote borden met het logo te zien verspreid door de winkels. Het duurde niet lang voordat deze verdwenen. In sommige gevallen werden de posters vervangen met borden waarop meerdere merken werden genoemd waarvan de kledingitems in de winkels hangen. Adamowicz geeft ook aan samenwerking te zoeken met de andere merken op de plakkaten in de winkels.

Hoe de brand outlets aan de voorraad komen blijft nog onbekend. Of dit retouren zijn die zijn opgekocht bij de opslagcentra in Polen of Italië werd niet bevestigd noch ontkent. Er werd benadrukt dat de juridische afdeling van Shein nog druk bezig is de details uit te werken met de uitbater van de winkels.