Shoeby ontmoet de toekomst van retail op Skills The Finals 2025

De energie was voelbaar op Skills The Finals 2025 in de RAI Amsterdam, waar Shoeby volop aanwezig was om jong talent te inspireren én te activeren. Als betrokken speler binnen de Nederlandse retailsector greep Shoeby deze kans om in gesprek te gaan met VMBO-leerlingen en MBO-studenten die aan het begin staan van hun carrière in mode en commercie.

Van passie naar praktijk: jongeren uitdagen in hun kracht

Skills The Finals vormt het sluitstuk van een landelijke competitie waarin MBO-studenten hun vaardigheden tonen binnen hun vakgebied. Tegelijkertijd biedt het evenement VMBO-leerlingen een waardevolle oriëntatie op mogelijke vervolgopleidingen en beroepsrichtingen. Shoeby speelde hier actief op in met interactieve challenges op het gebied van Sales, Social Media Content, Fashion en Sustainability, thema’s die perfect aansluiten bij de dagelijkse praktijk in de retail.

Credits: Skills The Finals

Campus recruiters en Shoeby-collega’s uit het hele land stonden klaar om vragen te beantwoorden en hun eigen ervaringen te delen. Daarmee liet Shoeby niet alleen zien wat de mogelijkheden zijn binnen het bedrijf, maar ook hoe belangrijk investeren in jong talent is voor de toekomst van de branche.

Credits: Shoeby

Shoeby is voornemens om dit succesvolle evenement in 2026 voort te zetten in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.