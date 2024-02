Skims krijgt eerste fysieke verkooppunt in Nederland bij De Bijenkorf

Skims krijgt vanaf 26 februari haar eerste fysieke verkooppunt in Nederland. Het kledingmerk van Kim Kardashian zal exclusief verkrijgbaar zijn bij De Bijenkorf, zo maakt het warenhuis bekend in een interview met Kardashian.

Kardashian vertelt aan De Bijenkorf super enthousiast te zijn om samen te werken met een bekende, luxe retailer [De Bijenkorf]. Het is voor het eerst dat Nederlandse consumenten de Skims-producten fysiek kunnen ervaren.

“Ik weet dat Nederlandse klanten verliefd zullen worden op onze oplossingen en kwaliteit die we gecreëerd hebben en we kijken ernaar uit om hun de meest comfortabele basis ooit aan te bieden”, aldus Kardashian.

Skims maakte in juni 2023 al bekend uit te willen breiden in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Destijds opende het modemerk haar allereerste pop-upstore in het warenhuis Selfridges in Londen.