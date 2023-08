Specsavers sluit de Belgische winkels alweer

Het was een korte rit voor Specsavers in België, zo blijkt op de website van de optiekketen. Eind augustus gaan de drie winkels die het bedrijf in het land heeft dicht. Hiermee heeft Specsavers nog geen jaar volgemaakt.

“Hoewel we geen nieuwe klanten zullen aannemen, blijven we ons inzetten om onze bestaande klanten, die op producten of diensten van ons wachten, de hoogste zorgstandaard te bieden.

Specsavers is een van oorsprong Britse optiekketen. Het bedrijf is actief in onder andere Groot-Brittannië, Nederland, Ierland, Spanje, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Australië en Nieuw-Zeeland.