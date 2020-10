Splitsing in retail wordt steeds groter: inzetten op tijdsbesparing óf bijzondere ervaring

In een tijd waar zoveel onzeker is, zoekt men steeds meer naar houvast. Een deel van de modebranche zal hiervoor naar trendanalisten en trendforecasters kijken. Bijvoorbeeld Christine Boland die afgelopen week in haar webinar ‘Making Sense: Pandemic Principles of Progress’ the consumententrends uiteen zette. FashionUnited zet wat highlights op een rij.

Allereerst erkent Boland, die vanuit de veiligheid van haar eigen huis de webinar geeft, dat het ongekend complexe tijden zijn. Maar, zegt ze, de maatschappij zat al in turbulente tijden voordat de corona crisis startte. Een aantal veranderingen en verschuivingen die nu gaande zijn, waren al langer bezig.

Neem bijvoorbeeld de verdeling in de retail. Diverse experts zeiden het al eerder: of je focust je op gemak en het praktische nut, of je focust je volledig op ervaring. Ook Boland onderstreept deze verandering. In een tijd waarin iedereen zoveel mogelijk wordt gemaand thuis te blijven staat vaak gemak voorop. Denk bijvoorbeeld aan ‘humanless retail’: winkels waar geen personeel staat en soms zelfs geen kassa’s zijn, maar klanten door middel van technologie worden herkent en de items die ze uit de schappen pakken meteen worden afgerekend zoals de Amazon Go winkel. Dit soort winkels vallen volgens Boland in de categorie ‘time well saved’.

Winkels die in de groepering ‘time well spent’ vallen zijn winkels die focussen op ervaring. Die zijn niet alleen meer een punt van transactie, maar een social hub, een plek waar advies ingewonnen kan worden en waar men onderdeel is van het merk. In de categorie ‘time well spent’ geeft Boland het voorbeeld van ‘Unsubscribed’, een concept van American Eagle. De winkel richt zich op het bieden van een ontspannen omgeving en het aanbieden van producten die mensen helpen te ontspannen.