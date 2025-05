Summum opent nieuwe winkel in Eindhoven

Summum opent in mei 2025 een nieuwe winkel aan de Kleine Berg 28, in het bruisende centrum van Eindhoven.

Summum opent kort na de opening van een brandstore in Maastricht, een nieuwe winkel in het hart van Eindhoven. De winkel, gelegen aan de Kleine Berg 28, opent in mei 2025 haar deuren. Na het succes van de winkel in Den Bosch en de onlangs geopende winkel in Maastricht, bleek er in het zuiden van Nederland, en vooral in Eindhoven, een grote vraag naar een Summum-store.

Waarom Eindhoven?

‘Eindhoven staat bekend als een bruisende en creatieve stad, en we zijn dan ook ontzettend blij dat we op deze prachtige locatie onze klanten kunnen verwelkomen,’ zegt Jos Wijker, oprichter van Summum. ‘Het monumentale pand in het centrum van Eindhoven past precies bij de uitstraling die we voor Summum voor ogen hebben – warm, stijlvol en met een eigentijdse flair. Dit is een royale winkel waar we onze klanten een warm welkom kunnen bieden en een optimale klantbeleving kunnen geven.’

Summer 25 Credits: Summum

De nieuwe brandstore in Eindhoven is niet alleen een uitbreiding van Summums fysieke aanwezigheid, maar ook een kans om de merkbeleving van Summum nog dichter bij de klant te brengen. Bij Summum draait alles om het creëren van een perfecte balans tussen moderne elegantie en tijdloze klasse. ‘We willen dat onze klanten zich niet alleen goed voelen in onze kleding, maar zich ook thuis voelen in onze winkels. Eindhoven biedt daarvoor een ideale locatie, met zijn energieke sfeer en tal van creatieve mogelijkheden,’ aldus Jos Wijker.

Summer 25 Credits: Summum

Openingsevent

De winkel opent in mei 2025 met een feestelijk store-openingsevent op zaterdag 24 mei. Klanten kunnen uitkijken naar een stijlvolle introductie van de nieuwste collecties, vergezeld van hapjes, drankjes en verrassende goodiebags voor de eerste bezoekers. De winkel aan de Kleine Berg 28 belooft een bestemming te worden waar onze klanten inspiratie opdoen, store experiences kunnen ervaren en de kwaliteit en stijl ervaren die Summum al jarenlang kenmerkt.