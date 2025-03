Suspicious Antwerp opent winkel in Amsterdam

Kledingmerk Suspicious Antwerp breidt uit met een winkel in Amsterdam-centrum, zo is te lezen op zijn website. De winkel komt in de Reestraat, een relatief drukke straat die deel uitmaakt van het winkelgebied De 9 Straatjes.

Samenvatting Suspicious Antwerp, een unisex kledingmerk bekend van sweatshirts en T-shirts, opent een winkel in de Reestraat in Amsterdam.

Het merk, opgericht in 2017, is zeer actief op sociale media en organiseert evenementen.

De Amsterdamse winkel is de tweede fysieke locatie van Suspicious Antwerp, na de opening van een winkel in Antwerpen in oktober 2024.

Suspicious Antwerp is opgericht in 2017. De collecties zijn unisex en omvatten voornamelijk oversized kleding, waaronder sweatshirt, sweatpants en T-shirts. Het merk hanteert een systeem van drops: het onverwacht beschikbaar stellen van producten die in een beperkte oplage zijn gemaakt en niet kunnen worden bijbesteld.

Het merk is zeer actief online, via sociale media, en organiseert vaak evenementen. Bovendien profileert het zich niet alleen als kledingmerk, maar ook als marketingagency, zo is te lezen op zijn LinkedIn. Het merk wordt gedragen door diverse beroemdheden, zoals Gigi Hadid en Ed Westwick.

De winkel in Amsterdam wordt de tweede fysieke winkel van het merk. In oktober 2024 opende Suspicious Antwerp een winkel aan de Kammenstraat in Antwerpen. Hierover deelde het merk op Instagram: “Nooit verwacht offline te gaan als online merk, maar omnichannel is de toekomst, denk ik.”

Suspicious Amsterdam Store, Reestraat 29, 1016 DM Amsterdam.