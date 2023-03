Tamaris introduceert kleding in nieuw winkelconcept

Het merk Tamaris introduceert mode in haar winkels met een nieuw winkelconcept, dat maakt het merk bekend in een persbericht. Het is onderdeel van haar ambitie om uit te groeien tot een volledig lifestyle merk.

Die ambitie heeft Tamaris al jaren. Zo lanceerde het merk in 2020 haar eerste kledingcollectie. Sindsdien is de kledingcollectie te verkrijgen via de websites van Tamaris en Otto. Met het nieuwe winkelconcept maakt mode de stap naar de fysieke retail, iets wat Jens Beining, CEO van de Wortmann Group, belangrijk vindt. “Om de uitstraling van het merk compleet te maken, was het voor ons belangrijk dat de kledingcollectie en de bijbehorende looks ook een plaats kregen.”

Het nieuwe winkelconcept brengt Tamaris na bijna twintig jaar ‘forward to the roots’. De winkels krijgen monochrome witte muren die de tijdloze merkidentiteit weerspiegelt en de aandacht naar de producten begeleidt, zo is te lezen. Daarnaast bevat het nieuwe concept lange gordijnen, decoratieve houten elementen en een modern interieur. Het nieuwe winkelconcept wordt nu getest in de Tamaris-winkel in het centrum van Dortmund, Duitsland.

Kleding in het nieuwe winkelconcept van Tamaris. Beeld via Tamaris.

