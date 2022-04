Ted Baker Plc start formeel verkooproces

Ted Baker Plc begint nu een formeel verkoopproces, zo is te lezen in een bericht van het bedrijf. De start van dit proces volgt nadat het al twee keer een overnamebod van Sycamore Partners heeft afgeslagen. Het bedrijf stelt zich nu officieel open voor potentiële overnamebiedingen na het zien van een reeks van belangstelling voor het bedrijf.

Naast de twee biedingen van Sycamore Partners heeft het bedrijf recent ook een ongevraagd bod gehad van een andere partij, zo is te lezen in een statement. Deze partij wordt niet met naam genoemd. Ook heeft Sycamore Partners een verbeterd bod gedaan op Ted Baker Plc. Er is echter nog niet met Sycamore besproken of het bedrijf wil deelnemen aan het formele verkoopproces.

Het besluit om door te gaan met een officieel verkoopproces volgde op overleg met de belangrijkste aandeelhouders van het bedrijf met betrekking tot de potentiële biedingen, waarna het bestuur zei dat het een ‘proces zou voeren om vast te stellen of er een bieder bereid is een waarde te bieden die het aantrekkelijk acht’. Geïnteresseerde partijen kunnen hun bod op vertrouwelijke basis indienen bij de financiële adviseurs van Ted Baker, Evercore en Blackdown Partners.

"De raad van bestuur is van mening dat het bedrijf goed gepositioneerd is om aanzienlijke waarde voor de aandeelhouders te creëren. Ted Baker is een toonaangevend wereldwijd lifestylemerk en het bedrijf blijft goede vooruitgang boeken met zijn transformatie,” aldus het bedrijf in het statement.