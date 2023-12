Tet. Responsible Wear wint prijs voor ‘meest duurzame kraam’ op kerstmarkt Haarlem

Het duurzame modemerk Tet. Responsible Wear, eerder bekend als Tet. Swimwear, heeft een prijs voor meest duurzame kraam gewonnen op de kerstmarkt in Haarlem. De prijs werd overhandigd door wethouder Robbert Berkhout, zo meldt het Haarlems Dagblad.

Het was de moeder van oprichtster Lieke van Hulsbergen die de prijs in ontvangst nam. Zij was degene die achter het kraam stond. Van Hulsbergen woont immers op Bali, waar de productie van haar kledingstukken en bikini’s plaatsvindt. Het kraam was zelfs versierd met zelfgemaakte kerstdecoratie van plastic flesjes. Dat ontging ook de jury niet, zo is te lezen.

De prijs bestaat uit een houten trofee en een gratis standplaats op de kerstmarkt volgend jaar.