The Cosy Store opent eerste winkel in Weesp

Niche-retailer The Cosy Store, eerder bekend als Sjaalmania, opent haar eerste winkel in Weesp, zo maakt The Cosy Store bekend in een persbericht. De nice-retailer strijkt neer op de thuisbasis van Micky van Vollenhoven, de oprichter van het bedrijf.

The Cosy Store opent op 21 augustus haar deuren in Weesp. De nice-retailer wist een historisch winkelpand in het oude stadscentrum te bemachtigen. “Het leuke is dat mijn roots in Weesp liggen”, deelt Van Vollenhoven. “Ik heb daar gewoond, gewerkt en mijn middelbare school doorlopen. Er is dus veel bekende aanloop die het helemaal gezellig maakt.”

Sjaalmania werd in 2012 opgericht door Micky van Vollenhoven. De oprichter is een koukleum en droeg altijd al een sjaal als dekentje bij zich. Sjaalmania begon als een testcase voor de marketinglessen die Van Vollenhoven ooit gaf, maar bloeide al snel uit tot een serieuze business. Zo veranderde de naam in 2021 naar The Cosy Store vanwege internationale successen. Het bedrijf heeft een showroom in Amsterdam en tientallen verkooppunten in Nederland en België en heeft een eigen collectie. The Cosy Store werkt niet op basis van trends, maar breidt de collectie eens in de zoveel tijd uit met nieuwe kleuren, een aangepaste maat of een nieuw model.