The Cosy Store sluit winkel in Weesp

Nice-retailer The Cosy Store, eerder bekend als Sjaalmania, sluit na tien maanden haar winkel in Weesp. Micky van Vollenhoven, oprichtster van het merk, wil zich focussen op de online verkoop en de verkoop via wholesale, zo meldt ze in een e-mail aan haar klanten.

Van Vollenhoven opende de winkel in Weesp zo’n tien maanden geleden. Nu concludeert de oprichtster dat ze ‘beter kan focussen op de online verkoop en de verkoop via de verkooppunten zoals ze de afgelopen dertien jaar heeft gedaan’. De items van The Cosy Store blijven dus nog verkrijgbaar via de negentig verkooppunten in België, Nederland en Spanje.

“Ik ben ontzettend dankbaar voor de steun, bezoeken en het vertrouwen dat ik van jullie [haar klanten] heb gekregen”, schrijft ze. The Cosy Store sluit in Weesp per 1 mei 2025.