Thebe Magugu lanceert eigen webshop

Thebe Magugu, winnnaar van de LVMH-prijs in 2019, lanceert zijn eigen online winkel en biedt daar zijn damescollectie en andere speciale projecten aan. De site is geïnspireerd door het front-end aspect van '.edu'- websites, dat verwijst naar de academische benadering van merken. De ruggen van een stapel boeken in het menu 'Collecties' dragen de namen voor elk seizoen. In de shop-sectie zijn confectiekleding en accessoires voor dames verkrijgbaar vanaf het AW20-seizoen, evenals een exclusieve selectie pre-fall 2020-items.

De startpagina laat de nieuwe AW20-campagne van het merk zien, met negen van de beste vrienden van de ontwerper als modellen. De campagne is geregisseerd door de Zuid-Afrikaanse fotograaf en regisseur Travys Owen. Op de site is ook het webzine 'Faculty Press' te vinden. Het werd in 2019 gelanceerd door Thebe Magugu en presenteert zichzelf als een tijdschrift dat het hedendaagse Zuid-Afrika, Afrika en de grote diaspora weergeeft.

Thebe Magugu is gevestigd in Johannesburg en komt oorspronkelijk uit de Zuid-Afrikaanse stad Kimberyly. Na ervaring opgedaan te hebben bij verschillende merken en ontwerpers, lanceerde hij zijn luxemerk. Het gelijknamige label staat op de confectiekleding voor dames.

