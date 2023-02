Thom Broekman Men’s Fashion in Utrecht verhuist tijdelijk door renovatie winkelpand

De Utrechtse herenmodezaak Thom Broekman verhuist tijdelijk naar een nieuwe locatie, dat meldt de herenmodezaak in een persbericht. De plannen van de renovatie maakte de retailer al eerder bekend aan FashionUnited.

De herenmodezaak bevindt zich al vanaf 1837 in op de Lange Elisabethstraat, maar het pand is toe aan renovatie. Daarom wordt de huidige winkel de komende twee jaar flink onder handen genomen en zal er een nieuwe winkel worden gebouwd met daarboven veertien duurzame woningen. De karakteristieke gevel van de pand wordt gerestaureerd en zal zo het kenmerkende stadsgezicht behouden, zo staat in het persbericht.

Het gerenoveerde pand zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 opgeleverd worden. Thom Broekman bevindt zich vanaf nu in een tijdelijke winkel op de Steenweg in Utrecht.