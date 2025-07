Toch geen 80 Veritas-winkels in Nederland, Belgische keten trekt zich terug

Belgische keten Veritas maakte in 2023 de entree op de Nederlandse markt met eigen monobrandwinkels. Diverse winkels in het zuiden van het land werden geopend, maar deze blijken in het voorjaar van 2025 alweer in stilte te zijn gesloten. Het nieuws werd als eerste gemeld door de Tijd.

Bij de uitrol naar Nederland werd een netwerk van 80 winkels genoemd als mogelijkheid. Dit moest gebeuren via franchise-ondernemingen. De eigen winkels die in 2023 openden waren te vinden in Breda, Den Bosch en Maastricht. De Nederlandse winkels kregen een ander concept dan de Belgische. De winkels waren een stuk kleiner en het aanbod van wol en garen werd achterwege gelaten.

Nederlands avontuur Veritas tot een einde gekomen

In 2023 meldde CEO Corneel de Maeyer dat er ook hoop was om de Duitse grens weer over te stappen nadat het in 2019 zich terug had getrokken uit het gebied. Ook had de topman zijn oog laten vallen op de Scandinavische markt.

In 2023 bleek echter dat Veritas op zoek was naar een nieuwe investeerder om een nieuwe groeifase te beginnen. Deze zoektocht ging echter niet van een leien dakje. Halverwege juli 2024 kwamen berichten naar buiten dat de eerste overnamepoging gestrand was. Net voor het einde van 2024 kwam daar dan toch goed nieuws: er was een nieuwe aandeelhoudersstructuur gevonden. Een deel van de huidige aandeelhouders bleef aan boord en een groep individuele ondernemers stapte in. Destijds werd gemeld dat met de nieuwe structuur werd gefocust op stabiliteit en groei. Het lijkt er nu echter op dat als onderdeel van deze focus de winkels in Nederland zijn gesloten.

FashionUnited heeft contact gezocht met Veritas CEO Corneel de Maeyer, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen.