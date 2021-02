Toestaan click en collect: Niet de redding maar voorzichtige stap richting heropening

Het hing al enkele dagen in de lucht: Het kabinet gaat vanaf 10 februari het afhalen van bestellingen toelaten bij alle winkels, zo werd gisteren tijdens de persconferentie bekend gemaakt. Heropening van de winkels zit er nog niet in, zo werd gisteren al duidelijk. De lockdown zelf werd verlengd tot in ieder geval 2 maart. De eerste reacties van expert en brancheorganisaties na de officiële aankondigingen zijn duidelijk: het is een goede eerste stap maar click en collect zal de ondernemers niet redden.

INretail noemt het toestaan van click en collect een voorzichtige stap naar de heropening van winkels maar benadrukt dat het ultieme doel de volledige heropening van de winkels blijft. “Het volledig openen van winkels is het enige alternatief voor omzet herstel,” aldus de brancheorganisatie in een persbericht. “INretail heeft opties voor een veilige heropening van winkels ontwikkeld en gaat deze met het ministerie bespreken om zo van een voorzichtige eerste stap naar volledige heropening toe te kunnen werken.” Daarbij geeft de organisatie aan dat het overtuigd is dat de sector het afhalen van bestellingen goed en veilig kan organiseren.

Reacties op toestaan click en collect: eerste stap maar niet de redding

Minister president Mark Rutte benadrukte namelijk gisteren dat de voorwaarde van veiligheid bij het click en collect absoluut voorop stond. Er gelden namelijk meerdere voorwaarden. Klanten mogen producten alleen vanuit huis bestellen, online of telefonisch, met een tijdsbestek van ten minste vier uur tussen bestellen en afhalen. Producten kunnen alleen worden afgehaald wanneer de klant een specifiek tijdslot toegewezen heeft gekregen en klanten mogen alleen in hun eentje komen. Afhaalpunten moeten buiten zijn en winkeliers en klanten moet ten alle tijden anderhalve meter afstand bewaren.

Sectorbankier Henk Hofstede van ABN Amro geeft in een column aan dat winkeliers wat financiële ruimte krijgen door click en collect. “Dit geldt zeker voor de nu gesloten kleding- en schoenwinkels die nu kampen met de wintervoorraad die over een paar weken niet veel meer waard is. Nu nog wat extra kunnen verkopen, voorkomt een deel van het dreigende verlies hierop. En ‘click and collect’ geeft ondernemers de mogelijkheid om binnen de grenzen van de beperkende maatregelen contact te blijven onderhouden met hun klanten. Dit is essentieel voor de periode na de coronacrisis,” aldus Hofstede. Hij plaatst echter wel een kanttekening bij het nieuws. Om click en collect succesvol te maken, moet de klant wel op de hoogte zijn van het assortiment. “Als klanten de winkel niet kunnen vinden of niet even in het assortiment kunnen kijken, levert de nieuwe situatie waarschijnlijk maar weinig op.” Hofstede geeft aan dat de etalage ook te gebruiken is als showroom waardoor passanten mogelijk items bestellen, maar het is onzeker hoeveel dit op zal leveren. “De verruiming van ‘click and collect’ kan niet-essentiële winkels dus helpen, maar maakt de enorme omzetverliezen in deze lockdown niet goed.”

