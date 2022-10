‘Twee van de vier Nederlandse Ochama winkels in elk geval voorlopig dicht’

In elk geval één, en volgens sommige bronnen twee, van de in totaal vier geautomatiseerde afhaalpunten van Ochama, de zogenoemde one-stop shops van het Chinese JD.com, zijn voor in elk geval tijdelijke tijd gesloten, zo melden RetailDetail en RetailTrends. Het zou gaan om de vestiging in Diemen en volgens ‘onbekende bronnen’ eventueel ook om de vestiging in Amsterdam.

De shops werden in januari van dit jaar voor het eerst geopend in Nederland, in Diemen, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Afgelopen augustus werd bekend dat Ochama ook zou gaan leveren aan klanten in België, Frankrijk en Duitsland. Bij Ochama bestellen consumenten hun producten online, waarna ze de bestelling dezelfde dag nog kunnen ophalen bij een van de pick up shops of thuisbezorgd krijgen op een moment dat past.

Echter bleef de expansie waarop JD.com hoopte uit en kreeg Ochama verschillende tegenslagen te verwerken. Zo kondigden COO Mark den Butter en CMO Kayee Tjahjadi-Lam vorige week aan te stoppen bij het bedrijf, aldus RetailDetail. Wie Ochama in Nederland volgend op hun aftreden zal aansturen is nog niet bekend, zo meldt RetailTrends. Ochama was volgens hen tot dusver niet bereikbaar voor een reactie.