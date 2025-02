Uniqlo opent in maart de deuren in Amstelveen

Uniqlo breidt uit naar Amstelveen en strijkt voor het eerst neer in een Nederlands winkelcentrum. De Japanse kledingretailer neemt ook zijn Re.Uniqlo Studio mee naar de nieuwe locatie, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De vijfde Uniqlo-winkel opent op 20 maart officieel haar deuren.

Uniqlo vestigt zich in winkelcentrum Stadshart Amstelveen en heeft 970 vierkante meter verkoopvloer, verspreid over twee verdiepingen, tot zijn beschikking. De winkel bedient dan ook het hele gezin, want Uniqlo biedt kleding voor dames, heren, kinderen en baby’s aan. Om de winkel extra gezinsvriendelijk te maken, krijgt de winkel in Amstelveen een speelruimte in nijntje-thema.

In de winkel is ook een mobiele Re.Uniqlo Studio te vinden, waar klanten hun Uniqlo-items kunnen laten repareren of personaliseren.

De Amstelveense winkel is de vijfde Uniqlo-vestiging in Nederland. Zo heeft de Japanse kledingretailer twee winkels in Amsterdam, één in Den Haag en één in Rotterdam.