Uniqlo opent Re.Uniqlo Studio in Duitsland

Reparaties, recycling of donaties; Uniqlo gaat het mogelijk maken in zijn Re-Uniqlo Studio in Duitsland. Het modemerk opent de studio vandaag in Hamburg, zo maakt Uniqlo bekend in een persbericht. Het doel ervan is om de levensduur van Uniqlo-kleding te verlengen.

Uniqlo biedt in de studio diverse services aan; reparaties, aanpassingen, donaties, recycling en workshops. Zo starten de prijzen voor reparaties al voor vijf euro en biedt Re.Uniqlo Studio de traditionele Japanse naaitechniek Sashiko aan, waarmee diverse kledingstukken kunnen worden gerepareerd of kunnen worden voorzien van aanpassingen. Bovendien is het mogelijk om items te personaliseren met Japanse motieven.

De balie van Re.Uniqlo in Hamburg. Credits: Uniqlo

Voorbeelden van mogelijkheden in Re.Uniqlo Studio. Credits: Uniqlo

Het modemerk heeft ook gedacht aan degenen die hun kleding willen doneren door Re.Uniqlo-recyclingcontainers in de studio te plaatsen. De gedoneerde kleding wordt vervolgens geschonken aan patnerorganisaties. Kleding dat niet kan worden hergebruikt, wordt verzameld en gebruikt als grondstoffen of gerecycled tot materialen voor nieuwe kleding of energiebronnen, zo staat in het persbericht. Re.Uniqlo biedt daarnaast workshops aan waar klanten kennis kunnen opdoen over diverse onderwerpen. Deelnames aan workshops zijn ‘meestal gratis’.

Re.Uniqlo Studio is geopend tijdens de reguliere openingstijden van de winkel. Het is nog niet duidelijk of het concept ook naar België of Nederland uitrolt.