Uniqlo verdubbelt winkelportfolio in Nederland

Japanse retailer Uniqlo voegt extra winkels toe in Nederland. In het najaar van 2024 opent het merk winkels in Amsterdam en Rotterdam waardoor in feite het winkelportfolio in Nederland verdubbeld wordt.

Op dit moment heeft Uniqlo al twee winkels in Nederland: een in Den Haag en een op het Rokin/aan de Kalverstraat in Amsterdam. Tegen Het Parool meldt operationeel directeur Benelux bij Uniqlo Kaman Leung dat de nieuwe winkel aan het Koningsplein zich meer gaat richten op de lokale Amsterdamse consument. In de nieuwe winkel zullen de dames- en herencollecties te vinden zijn, kinderkleding en designersamenwerkingen blijven voor alleen de Kalverstraat.

“Op zaterdag kun je over de hoofden lopen, zo druk is het meestal. Dat is niet prettig voor de locals die misschien nog even snel een blouse willen kopen of een paar T-shirts ophalen. Wij hopen die groep met de nieuwe winkel beter te kunnen bedienen. Het wordt de winkel om je essentials en favorieten in te slaan,” aldus Leung.

De winkel in Rotterdam komt aan de Lijnbaan, een bekende winkelstraat. De winkel telt zo’n 1550 vierkante meter verspreid over twee verdiepingen.