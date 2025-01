Utrecht en Boxo openen inleverpunten voor herbruikbare verzendverpakkingen

Samen tegen verspilling, dat is wat gemeente Utrecht wil bereiken in samenwerking met de Nederlandse start-up Boxo. De gemeente en Boxo openden op 15 januari inleverpunten voor herbruikbare verzendverpakkingen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Boxo rolt zijn systeem met herbruikbare verzendverpakkingen geleidelijk uit door heel Nederland.

Boxo gaat de groeiende berg afval van eenmalig gebruikte dozen en plastic zakken te lijf door retailers een abonnementsservice aan te bieden voor herbruikbare verzendverpakkingen. Voorheen moesten de verpakkingen worden teruggestuurd naar de retailer, nu zijn er inleverpunten waar consumenten hun verpakking kunnen inleveren. Na aflevering wordt direct statiegeld uitbetaald en worden de verpakkingen opnieuw gebruikt door webwinkels.

Gemeente Utrecht is een van de eerste Nederlandse gemeenten met inleverpunten voor herbruikbare verzendverpakkingen. Lucas Hullegie, mede-oprichter van Boxo, deelt in het persbericht dat er wekelijks nieuwe inleverpunten en webwinkels aansluiten. Utrecht telt nu zo’n twaalf inleverpunten, waaronder Bruna op Utrecht Centraal, Steck, Kringloop De Arm en Kinderboerderij Nieuw Rotsoord. De inleverpunten werden op 15 januari officieel geopend door Wethouder Susanne Schilderman (Circulaire Economie).

“Als stad willen we minder weggooien en meer hergebruiken. Inwoners van Utrecht produceren per jaar 27 kilo papier en karton per persoon. Het is zonde om goede verpakkingen weg te gooien nadat ze één keer gebruikt zijn. Deze inleverpunten zijn een onderdeel van de oplossing om de afvalberg van online winkelen te verkleinen. Heel mooi dus dat er nu een inleverpunt is op één van de drukste plekken van Nederland: het centraal station van Utrecht”, aldus Schilderman, in het persbericht.

Okke de Jonge startte Boxo als studentondernemer vanuit ergernis over volle papiercontainers vol eenmalig gebruikte dozen. Inmiddels werkt Boxo met een team van specialisten aan oplossingen voor de groeiende berg afval door e-commerce bestellingen. Naast het voorkomen van afval ziet De Jonge concurrentievoordeel voor webshops dankzij de herbruikbare verzendverpakkingen.