UWV: Arbeidsmarkt in de detailhandel herstelt van coronacrisis

De arbeidsmarkt in de detailhandel herstelt zich van de coronacrisis. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering in het tweede kwartaal van 2021 lag 9 procent lager dan in dezelfde periode in 2020, dat meldt het UWV in een barometer over de detailhandel. Het herstel is ook te zien in schoenen- en kledingwinkels.

Aan het einde van het tweede kwartaal 2021 staat het aantal openstaande vacatures in de detailhandel op meer dan 36.000 vacatures. Dat is 52 procent meer dan in het eerste kwartaal, zo is te lezen. Vooral vacatures voor verkoopmedewerkers en managers in de modesector staan open. Ook is er een tekort aan vakkenvullers en kassamedewerkers. Vooral jongeren en studenten zijn op dit moment gewild in de detailhandel. Zij kunnen ingezet worden in weekenden en op koopavonden.

Wat in de barometer ook opviel, is dat er tijdens de coronacrisis meer werk bij webwinkels is ontstaan. Niet geheel onverwachts natuurlijk, want door het coronavirus moesten niet-essentiële winkels tijdens de strenge lockdown hun deuren sluiten en kreeg de online verkoop een boost. Er is vooral een stijging in de werkgelegenheid bij webshops te zien die bijvoorbeeld kleding, boeken en elektronica verkopen. Daarnaast was er veel vraag naar pakketbezorgers. De non-foodsector is goed voor bijna 90 procent van de werkgelegenheid bij webwinkels. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar zo’n 8.000 banen bijgekomen.