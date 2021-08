Voor het eerst in vijftig jaar meer vacatures dan werklozen

In het tweede kwartaal van 2021 werden er meer openstaande vacatures geteld dan werklozen. Tegenover elke 100 werklozen stonden 106 vacatures, zo meldt het CBS. Het is voor het eerst sinds het begin van de CBS-metingen in 2003 dat het aantal vacatures het aantal werklozen voorbij streeft. Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, is dat zelfs al in geen vijftig jaar meer gezien, zo zegt hij tegen de NOS.

Het totale aantal openstaande vacatures is hoger dan ooit gemeten. Eind juni stonden er circa 327.000 vacatures open. Daarvoor lag het record in het vierde kwartaal van 2019, met 286 duizend open vacatures. Dat was kort voor de komst van de coronapandemie die de stijgende trend tijdelijk onderbrak.

Krapte op de arbeidsmarkt: handel en horeca

Dat er sprake is van meer vacatures dan werklozen, betekent grote krapte op de arbeidsmarkt. Die tekent zich in verschillende sectoren duidelijk af. Met name in de horeca, waar het aantal vacatures tussen het eerste en tweede kwartaal van 2021 verdubbelde, en in de handel, waar het aantal open vacatures met ongeveer de helft steeg.

De krapte heeft volgens Van Mulligen onder meer te maken met de coronasteun, die ervoor heeft gezorgd dat minder mensen werkloos zijn geraakt tijdens de coronacrisis. Binnen de retail geldt dat werknemers die tijdens de coronacrisis wel moesten vertrekken, in veel gevallen elders hebben gevonden. Dat beaamde ook Jan Meerman, voorman van branchevereniging INretail, vorige maand in het AD. “In de retail zijn we tussen de 10 en 20 procent van de medewerkers kwijtgeraakt. (…) Naast dit structurele probleem, hebben we ook te kampen met de thuisquarantaines. Sommige winkels moeten hierdoor hun openingsuren aanpassen. (…) Het is zorgwekkend, er is geen personeel meer te krijgen.’’