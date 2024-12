Van Uffelen verovert Zara-pand in Tilburgse Heuvelstraat

Het Zara-pand in de Tilburgse Heuvelstraat hoeft geen seconde leeg te staan. Toen vorige week duidelijk werd dat Zara de Brabantse stad zou verlaten, stond een Nederlandse modeketen te popelen er zijn intrede te doen: Van Uffelen heeft het pand gekocht, zo meldt het Brabants Dagblad.

De beslissing om het hoekpand te kopen was door modeketen Van Uffelen binnen een paar dagen genomen, meldt bedrijfsleider Dieudonnée van Rijthoven, aan het BD. “We zijn hartstikke blij, het is een prachtige locatie voor ons.” Het pand telt twee verdiepingen en bevindt zich in het midden van de Heuvelstraat.

Van Rijthoven verwacht halverwege 2025 de deuren van de nieuwe winkel te openen. Hoe de winkel eruit komt te zien, is nog een verrassing.

Van Uffelen is geen nieuwkomer in Tilburg. De modeketen heeft al een winkel in de Pieter Vreedestraat sinds 2019. Voor nu zijn de plannen de winkel open te houden totdat het huurcontract afloopt. Dat is naar verwachting halverwege 2026.