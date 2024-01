Vergrijzing in Nederland leidt tot hoger winkelleegstand

Vergrijzing van ondernemers vormt een stille dreiging voor toekomstige leegstand in winkelcentra en centrumgebieden. In 2023 bleef de leegstand in de retail lang stabiel op 6 procent, maar steeg deze uiteindelijk naar 6,2 procent door een sterke afname van het aantal actieve retailers. Dit blijkt uit een persbericht van onderzoeksbureau Locatus, gespecialiseerd in retail in de Benelux.

Een opvallende trend is de vergrijzing van ondernemers, waarbij 60 procent van de zelfstandige ondernemers ouder is dan 55 jaar volgens onderzoek van MCR Retailminds. Maar liefst 75 procent van deze ondernemers heeft nog geen bedrijfsopvolger. Een groot deel van hen stopt omdat ze met pensioen willen.

De gevolgen zijn zichtbaar, met faillissementen van grote retailketens zoals Sports Unlimited Retail, waar Perry Sport, Aktiesport en Sprinter onder vallen. Hoewel faillissementen een rol spelen, is de belangrijkste oorzaak van leegstand de afname van het aantal actieve retailers. In 2023 daalde dit aantal met bijna 3.000 ondernemers.

Voor winkelcentra en centrumgebieden in Nederland, met zo'n 150.000 zelfstandige retailondernemers, wordt de vergrijzing een cruciaal gegeven. Ongeveer 90.000 van deze ondernemers zijn ouder dan 55 jaar, en bij 45.000 ondernemingen kan opvolging een probleem worden. Dit betekent dat de komende 15 jaar veel ondernemingen zullen stoppen, wat leidt tot toenemende leegstand en de uitdaging om winkels te transformeren.